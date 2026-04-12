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Nem todos os cães estão preparados para correr, pelo que é essencial considerar a idade, a saúde, a raça, o temperamento e até experiências anteriores do animal, segundo indica o jornal italiano Corriere della Sera. A participação deve ser sempre adaptada ao cão específico, e não vista como uma atividade universal. Eventos de corrida podem ser positivos, mas também podem ser stressantes para alguns cães, especialmente os mais sensíveis, reativos ou com traumas.

Do ponto de vista prático, o artigo sublinha que o cão deve andar sempre com trela curta, idealmente com cerca de 1,5 metros, e é preferível o uso de peitoral em vez de coleira, sobretudo em cães que puxam muito. Os modelos mais recomendados são os peitorais em forma de “H”, enquanto outros que pressionem mal os ombros devem ser evitados. A participação é indicada apenas para cães com mais de um ano e em boa condição de saúde, não sendo adequada para fêmeas no cio.

Correr longos períodos em asfalto deve ser evitado, tanto pelo impacto nas articulações como pelo risco de queimaduras ou desconforto nas patas, agravado pelo calor. Sempre que possível, deve optar-se por zonas verdes ou terrenos mais macios. Aos donos fica ainda o alerta de que a atividade não deve ser feita com temperaturas elevadas, idealmente acima dos 20 graus, e que o esforço deve ser ajustado ao ritmo do cão, permitindo pausas sempre que necessário.

Acresce ainda que não se deve deixar o cão beber grandes quantidades de água de uma só vez no final da atividade, sendo preferível garantir uma hidratação regular ao longo do dia anterior. Recomenda-se ainda que o cão esteja em jejum durante algumas horas antes da corrida, especialmente no caso de cães de maior porte.

Outro ponto importante é o controlo emocional do animal em ambientes com muitos estímulos, como pessoas, música e outros cães. Nem todos os cães lidam bem com este tipo de contexto, pelo que o dono deve conhecer bem o seu comportamento e decidir se a experiência será positiva. Em alguns casos, pode ser melhor manter o cão mais afastado da confusão ou mesmo optar por não participar. Ainda assim, mesmo em cães sociáveis, deve evitar-se a libertação da trela, garantindo sempre segurança para o próprio animal e para os outros.

A chave está no equilíbrio, não se trata de participar em todas as atividades nem de excluir o cão de tudo, mas sim de perceber o que é adequado para cada momento. Há cães para quem estas experiências são enriquecedoras, e outros para quem podem ser desconfortáveis ou até prejudiciais, pelo que a decisão deve ser sempre individualizada.

Quem queira continuar a correr regularmente com o cão deve usar equipamento mais adequado, incluindo arneses específicos e linhas amortecidas, preferir distâncias curtas e terrenos naturais, e ter atenção constante à alimentação, hidratação e condição física do animal. Cães muito jovens, idosos ou com determinadas características físicas, como raças braquicefálicas, cães com o crânio encurtado e focinho achatado, como Pugs, Bulldogs, Shih Tzus e Boxers, ou de grande porte e estrutura pesada, não devem ser submetidos a este tipo de esforço. Deve ainda evitar-se correr em períodos de calor e retomar apenas em épocas mais frescas.

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