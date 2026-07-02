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As medições foram feitas nas freguesias de Alvalade, Areeiro, Arroios, Avenidas Novas, Campo de Ourique, Estrela, Misericórdia, Santa Maria Maior e Santo António. Segundo os Vizinhos em Lisboa, o objetivo desta iniciativa foi “identificar os pontos de calor mais críticos para propor intervenções concretas às Juntas de Freguesia e à Câmara Municipal”.

Numa altura em que a temperatura em Lisboa variava entre os 21ºC e os 27ºC, as superfícies betuminosas ao sol registaram temperaturas até 58,3ºC e a água de um chafariz estava a 23ºC.Um banco de jardim ao sol atingiu os 44,4ºC, enquanto os bancos à sombra estavam a 26,8ºC. A calçada portuguesa à sombra estava, em média, 10,2ºC mais fria do que a exposta ao sol, enquanto uma zona relvada à sombra registou temperaturas inferiores à do ar.

Um dos locais mais críticos situa-se na Avenida Álvares Cabral, na freguesia de Campo de Ourique, que registou a temperatura máxima de 55,8ºC numa superfície. Já a Avenida Manuel da Maia, no Areeiro, e a Rua de Santo Amaro, na freguesia da Estrela, registaram temperaturas máximas de 55,4ºC e 53,1ºC em superfícies, respetivamente.Os Vizinhos em Lisboa garantem que a arborização deve ser prioritária e, por isso, pedem às Juntas de Freguesia e à Câmara de Lisboa que estudem a viabilidade da plantação de árvores de copa larga em zonas com médias de superfícies superiores a 45ºC ao sol.

A associação propõe a instalação de sombras nos locais onde a plantação de árvores não seja viável no imediato.É ainda proposto que os pavimentos betuminosos escuros sejam substituídos por materiais com mais capacidade para refletir a luz solar e por piso permeável com vegetação rasteira. Outra das sugestões passa por expandir os pontos de água na cidade e o número de bebedores, medida que terá “impacto imediato”. A associação Vizinhos em Lisboa informou que vai alargar a medição da temperatura de superfícies às restantes 15 freguesias de Lisboa.