A diferença de temperatura entre um banco de jardim ao sol ou à sombra pode chegar quase aos 16ºC e há superfícies betuminosas a mais de 58ºC. Estas são conclusões do projeto Temperaturas Lx, coordenado pela Vizinhos em Lisboa — Associação de Moradores, que mediu as temperaturas de superfícies na capital portuguesa entre 12 e 17 de junho.
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