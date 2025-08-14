Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A tempestade atingiu com maior intensidade a ilha cabo-verdiana de São Vicente, causando inundações e danos materiais em estradas, ruas, habitações e outras infraestruturas.
“As perdas humanas, os desalojados, a destruição de alguns lares e estruturas, as vias de comunicação, os estragos em muitos estabelecimentos comerciais colocam-nos diante de uma grande desolação, mas também de uma chamada urgente à solidariedade cristã”, lê-se numa nota assinada por D. Ildo Fortes, bispo de Mindelo.
O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, enviou uma carta ao bispo onde manifesta a sua “profunda dor” pela perda de vidas humanas e pela destruição causada.
Além disso, garante que a diocese procura "os melhores meios para ajudarmos quer espiritualmente, quer materialmente, neste momento”.
Por sua vez, a Cáritas Diocesana de Mindelo divulgou as contas bancárias disponíveis para onde é possível enviar os donativos para as vítimas da tempestade:
No BCA – CARITAS DIOCESANA DE MINDELO
Nº DA CONTA: 84365266101
IBAN: CV64000300008436526610176
BANCO: BCA
Na CECV – DIOCESE DE MINDELO – CARITAS
Nº DA CONTA: 9947002101
IBAN: CV64000200000994700210193
BANCO: CAIXA ECONÓMICA DE CABO VERDE
