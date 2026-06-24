Foi esta imagem, comum em tantas cidades, que levou quatro estudantes do Instituto Superior Técnico a questionar a forma como a iluminação pública é gerida e a imaginar uma alternativa mais eficiente. O resultado foi a LumiNation, uma solução de iluminação inteligente que venceu a edição portuguesa do programa Red Bull Basement e representou Portugal na final mundial, em São Francisco.

A proposta assenta num modelo retrofit, pensado para ser integrado na infraestrutura já existente. Em vez de substituir os candeeiros, a equipa desenvolveu um módulo com hardware e software próprios que permite equipar os sistemas atuais com sensores e capacidade de comunicação. A tecnologia não se limita a reagir à presença de pessoas: através de uma rede inteligente entre candeeiros, consegue antecipar deslocações e criar corredores de luz à medida que os utilizadores avançam, garantindo segurança sem desperdiçar energia.

O projeto nasceu no contexto de uma competição universitária dedicada a cidades inteligentes e foi evoluindo à medida que os estudantes validavam a sua viabilidade técnica e económica. Um dos aspetos que mais surpreendeu a equipa foi a possibilidade de oferecer a solução a um custo suficientemente reduzido para que as cidades recuperem o investimento logo no primeiro ano de utilização. Para acelerar o desenvolvimento do protótipo, recorreram também a ferramentas de inteligência artificial e técnicas de Vibe Coding, combinando programação assistida por IA com desenvolvimento tradicional.

Depois de superar mais de 1300 candidaturas e alcançar o top 10 na final mundial, a equipa prepara agora a próxima etapa: testar a tecnologia em ambiente real. Com o apoio da Câmara Municipal do Seixal, que já disponibilizou um candeeiro para o projeto-piloto, o objetivo passa por validar a solução no terreno e iniciar conversações com municípios em Portugal e na Europa.