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A Comissão Permanente da Assembleia da República aprovou esta segunda-feira, por unanimidade, a convocação de um plenário para terça-feira, 8 de setembro, destinado a debater e votar a moção de censura apresentada pelo Chega ao Governo de Luís Montenegro. A reunião durou cerca de três minutos.

A reunião foi necessária porque o Parlamento se encontra em período de interrupção dos trabalhos. A Comissão Permanente, órgão que funciona durante este período, tinha como ponto único da ordem de trabalhos a convocação do plenário para esta terça-feira.

A moção de censura foi entregue pelo Chega na passada quarta-feira e tem como título “Pelo fim de um Governo sem autoridade política, incapaz de assumir responsabilidades e de garantir confiança nas instituições”. A iniciativa está relacionada com as polémicas que envolvem o ministro da Administração Interna, Luís Neves.

O debate está marcado para as 15h00 de terça-feira e será seguido da votação. De acordo com a agenda parlamentar, a discussão terá intervenções do Governo e de todos os grupos parlamentares, seguindo-se a votação da moção.

Para a moção ser aprovada são necessários 116 votos favoráveis, número que corresponde à maioria absoluta dos deputados em efectividade de funções. A queda do Governo seria uma consequência da aprovação da iniciativa.

Contudo, o chumbo da moção é dado como garantido. O PS já anunciou que não apoiará a iniciativa do Chega, admitindo votar contra ou abster-se. Sem os votos socialistas, a proposta não reúne a maioria necessária para derrubar o Executivo.

O Chega apresentou a moção depois de André Ventura ter considerado insustentável a permanência de Luís Neves no cargo de ministro da Administração Interna, perante as suspeitas relacionadas com a sua anterior passagem pela Polícia Judiciária. O partido mantém também a intenção de avançar com uma comissão parlamentar de inquérito caso a moção seja rejeitada.

A iniciativa será, assim, discutida e votada amanhã, num plenário convocado especificamente para o efeito. O debate acontece depois de a Conferência de Líderes ter decidido, por consenso, antecipar a discussão para 8 de setembro, considerando que deveria realizar-se "o mais rápido possível".

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