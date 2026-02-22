Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O acordo foi firmado no verão passado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, e pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com o objetivo de garantir um comércio e investimento transatlânticos “justos, equilibrados e mutuamente benéficos”. Bruxelas aceitou, então, a aplicação de tarifas de 15% sobre produtos europeus, ao mesmo tempo que reduziu a tributação sobre determinados bens provenientes dos EUA.

A situação alterou após uma decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que considerou ilegais as tarifas impostas pela administração Trump. Em resposta, o presidente norte-americano anunciou um aumento da tarifa global de 10% para 15%, reacendendo a incerteza no comércio transatlântico.

Num comunicado divulgado este domingo, a Comissão Europeia sublinha que “um acordo é um acordo” e exige que Washington respeite os compromissos assumidos. A posição surge um dia depois de o comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, ter mantido conversações com o seu homólogo norte-americano, Howard Lutnick. A administração Trump garantiu que irá “honrar” o acordo, embora Bruxelas admita que essa promessa parece cada vez mais distante da realidade.

A Comissão pede “total clareza” sobre as medidas que os Estados Unidos pretendem adotar na sequência da decisão judicial. Bruxelas teme que a nova tarifa global se venha a somar à taxa MFN, sigla de “Nação Mais Favorecida”, aplicada no âmbito da Organização Mundial do Comércio quando não existem acordos bilaterais específicos. A soma dessas taxas ultrapassaria os 15% acordados no verão passado e eliminaria a vantagem competitiva concedida à União Europeia.

A Comissão Europeia defende que o acordo alcançado foi o melhor possível para evitar a aplicação de uma tarifa de 30%, inicialmente ameaçada por Trump. Ainda assim, o pacto tem sido alvo de críticas, por ser visto como desequilibrado a favor de Washington. Além da redução de tarifas sobre produtos norte-americanos, a UE comprometeu-se a adquirir produtos energéticos dos EUA, como petróleo e gás, num valor estimado de 750 mil milhões de dólares.

Como escreve o jornal espanhol "El País", para Bruxelas, o acordo integra uma vertente política, que inclui compras de energia, armamento e investimentos e uma componente legal, que prevê a suspensão de tarifas sobre produtos industriais norte-americanos e um sistema favorável às importações agrícolas. Esta parte jurídica carece ainda de aprovação pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia. A votação estava prevista para a próxima semana, mas a recente decisão do Supremo norte-americano levou ao aumento das vozes que defendem não apenas o adiamento da votação, mas a suspensão de todo o acordo.

“No contexto atual, não estão reunidas as condições para um comércio e investimento transatlânticos justos, equilibrados e mutuamente benéficos”, alerta o Executivo comunitário. A Comissão sublinha ainda que os produtos europeus devem continuar a beneficiar de um tratamento competitivo, sem aumentos tarifários para além do limite previamente acordado.

Bruxelas adverte que a aplicação imprevisível de tarifas “mina a confiança e a estabilidade dos mercados globais” e agrava a incerteza nas cadeias internacionais de abastecimento, num momento em que a economia mundial enfrenta já múltiplos fatores de instabilidade.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.