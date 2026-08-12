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“A minha equipa da direção-geral das Migrações e Assuntos Internos [da Comissão Europeia] está hoje em Ceuta para avaliar em primeira mão a situação no terreno”, afirmou o comissário europeu para as Migrações, Magnus Brunner, numa publicação no X.

O responsável indicou ainda que a Comissão Europeia está, juntamente com a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) e a Agência Europeia do Asilo, a dar “todo o apoio necessário”, havendo disponibilidade e para “aumentá-lo ainda mais”.

A 31 de julho, em menos de 24 horas, cerca de 72.000 pessoas vindas de Marrocos entraram irregularmente em Ceuta a nado. O incidente provocou o caos na pequena cidade espanhola que, de acordo com o governo espanhol, tinha 83.595 habitantes em 2025.