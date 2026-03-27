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"Os sistemas internos não foram afetados pelo ataque cibernético", diz o comunicado citado pela Reuters.

Até ao momento não foi identificado nenhum grupo ou indivíduo responsável pelo ataque.

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