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Em comunicado, a CT refere ter recebido relatos de profissionais sobre problemas no funcionamento do sistema, que, segundo a estrutura, afetam áreas como a seleção dos meios de socorro, a localização das ocorrências e dos meios disponíveis e a indicação das unidades hospitalares de destino.

A Comissão de Trabalhadores informa que solicitou esclarecimentos ao conselho diretivo do INEM sobre a implementação do sistema, questionando quem o validou, se existiam falhas conhecidas antes da entrada em funcionamento, quantas anomalias foram reportadas e que medidas foram adotadas. Segundo a CT, não foi recebida qualquer resposta até ao momento.

A estrutura acrescenta que o INEM informou os bombeiros e os restantes parceiros do Sistema Integrado de Emergência Médica de que, desde 8 de julho, o acionamento das ambulâncias afetas aos Postos de Emergência Médica e dos Postos de Reserva passou a depender exclusivamente da informação registada no Portal PEM.

De acordo com a CT, esta alteração poderá aumentar o risco de os CODU receberem informação desatualizada ou incorreta sobre o estado operacional dos meios de emergência. A Comissão de Trabalhadores defende ainda que o presidente do INEM deve esclarecer se o sistema OnCall ou o Portal PEM condicionaram a seleção dos meios, a localização das ocorrências ou a resposta prestada.

Na semana anterior, o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar tinha afirmado que o novo sistema de gestão de ocorrências dos CODU tinha colapsado, obrigando à realização de triagens em papel. Em resposta, o INEM rejeitou essa versão, assegurando que os registos clínicos e operacionais foram efetuados através dos sistemas informáticos em utilização e negando qualquer recurso à triagem em papel.

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