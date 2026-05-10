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Em causa está, sobretudo, o novo modelo de integração das ambulâncias do Sistema Imediato de Vida (SIV) nas unidades locais de saúde (ULS), uma solução que a estrutura rejeita. Segundo a comissão, essa integração já existe atualmente, com equipas compostas por enfermeiros e técnicos de emergência pré-hospitalar do INEM, em articulação com profissionais das ULS.

Para os representantes dos trabalhadores, transferir uma resposta diferenciada e integrada no Sistema Integrado de Emergência Médica para estruturas cuja missão principal não é a emergência pré-hospitalar “não é reformar”, mas sim “abandonar uma missão pública essencial”.

A comissão acusa ainda o Governo de, em vez de reforçar equipas e melhorar condições de trabalho, optar por “transferir o problema”, classificando essa opção como um ato de “desresponsabilização” e de “cobardia institucional”.

No comunicado, a estrutura aponta também falhas nas unidades locais de saúde, como ausência de supervisão clínica e de formação contínua, atrasos na avaliação de desempenho, horas e folgas não pagas, falta de progressão na carreira e retroativos por liquidar, defendendo que, no INEM, esses processos funcionam.

A comissão alerta igualmente para questões que considera ainda sem resposta, como a evolução das carreiras dos profissionais do instituto, a substituição de recursos humanos, a gestão de meios em contexto de pandemia ou evento crítico e a correção de incidentes críticos.

O INEM tem estado envolvido em várias polémicas nos últimos meses, incluindo os efeitos das greves dos técnicos de emergência pré-hospitalar no final de 2024, que levaram a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, a anunciar a sua refundação.

A nova lei orgânica foi apresentada como uma das peças centrais desse processo, sendo considerada pelo presidente do INEM, Luís Mendes Cabral, uma medida necessária para reorganizar o sistema de emergência médica e corrigir limitações estruturais.

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