O parecer favorável, exigido pela lei orgânica da instituição antes da formalização da escolha pelo executivo, foi aprovado com os votos do PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal. Já o Partido Socialista optou pela abstenção.

Durante a reunião, os socialistas sugeriram acrescentar ao relatório uma nota que garantisse explicitamente a independência política dos trabalhadores do banco central, sublinhando que o futuro governador não deve restringir “direitos, liberdades e garantias”. A proposta, porém, acabou rejeitada pela maioria formada por PSD, CDS-PP, Chega e IL.

Com o parecer parlamentar emitido, o processo segue agora para a nomeação oficial do novo responsável máximo do Banco de Portugal.

