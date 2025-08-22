Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Michela Malatini, dona da pizzaria Ai Due Re, ganhou destaque na imprensa e nas redes sociais depois de uma atitude considerada exemplar: não se conformou com a saída sorrateira de duas clientes que, após consumirem pizzas e Aperol Spritz, decidiram abandonar o local sem pagar, conta o The Guardian.

O valor da refeição ascendia a 44 euros, uma soma modesta, mas, para a empresária, o problema estava longe de ser apenas financeiro.

Segundo relatou à imprensa local, as duas mulheres, de nacionalidade francesa, entraram sem reserva e pediram duas pizzas acompanhadas de quatro copos da popular bebida italiana. “Quando chegou o momento de pagar, levantaram-se calmamente e dirigiram-se para a porta, como se nada fosse”, explicou Malatini.

Graças às câmaras de vigilância instaladas no restaurante e à rápida disseminação de imagens nas redes sociais, a situação tomou outro rumo. Determinada a não deixar o caso impune, a proprietária publicou no Facebook uma fotografia das turistas captada pelo circuito interno de vídeo. A publicação gerou uma onda de partilhas e comentários que, em poucas horas, permitiram localizar as duas mulheres num apartamento turístico da mesma cidade.

Sem hesitar, Malatini decidiu agir. Na manhã seguinte, dirigiu-se ao alojamento, bateu à porta e, perante o ar surpreendido das mulheres ainda a dormir, apresentou-lhes a conta. “Foram muito colaborativas e pagaram de imediato, sem qualquer protesto”, disse a empresária ao jornal local Cronache Maceratesi.

O fenómeno, conhecido internacionalmente como "dine and dash", ou seja, comer e fugir sem pagar, não é exclusivo de Itália. De acordo com o jornal britânico, restaurantes no Reino Unido têm igualmente registado um aumento preocupante deste tipo de situações, que afetam tanto a sustentabilidade financeira como o bem-estar psicológico dos profissionais da restauração.