Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Começaram a ser julgados os dois agentes da PSP de Olhão acusados do sequestro e homicídio de um cidadão marroquino. À entrada do Tribunal de Faro, por uma porta secundária, os polícias evitaram os jornalistas, de acordo com a SIC Notícias.

Já na sala de audiências, mantiveram a versão que têm apresentado desde o início: negam qualquer crime e dizem que apenas levaram dois homens até casa.

O caso remonta à noite de 9 de março de 2024. Durante a tarde, os agentes tinham sido chamados a um supermercado em Olhão, onde Aissa Ait Aissa e Hassan teriam causado problemas. A gerente não apresentou queixa, mas os dois homens acabaram algemados e colocados no banco de trás do carro-patrulha.

Cerca de uma hora depois, foram encontrados numa estrada na zona rural de Pechão. É aqui que as versões se separam.

Pedro, atualmente com 48 anos, garante que apenas conduziu os dois marroquinos até ao local onde disseram morar e que, depois, regressou com o colega à esquadra para fazer o relatório da ocorrência. O documento, contudo, nunca apareceu. Jorge diz que chegou a começar a escrevê-lo, mas não o terminou.

Para o Ministério Público, a história foi outra. Os agentes terão levado os dois homens para uma zona isolada, onde Hassan, que entretanto tinha adormecido durante a viagem, terá sido atirado para a berma. Aissa terá sido agredido e abandonado no mesmo local.

Aissa Ait Aissa, de 26 anos e há dois em Portugal, ficou 19 dias em coma. Morreu a 28 de março de 2024.

Numa primeira fase, chegou a ser investigada a possibilidade de um atropelamento com fuga. Mas a autópsia afastou essa hipótese. O médico do Instituto Nacional de Medicina Legal que examinou o corpo foi ouvido esta terça-feira em tribunal e garantiu que os ferimentos não eram compatíveis nem com um atropelamento nem com uma queda.

As lesões, explicou o perito, resultavam de múltiplas pancadas concentradas na zona da cabeça e do nariz. Entre as possibilidades consideradas está a utilização de um objeto como um tubo metálico ou um bastão.

Em junho do ano passado, o Ministério Público acusou formalmente os dois agentes de sequestro e homicídio. Agora, o caso chegou a tribunal, onde, além dos polícias e do médico-legista, estão a ser ouvidos outros profissionais de saúde e elementos da GNR que investigaram o caso.

___