Começou o ano do cavalo. Segundo a cultura milenar chinesa é ano de ação e coragem

Milhões de pessoas em toda a Ásia, bem como em comunidades da diáspora pelo mundo, celebraram a entrada no Ano do Cavalo de Fogo, uma das combinações do zodíaco chinês que só ocorre de 60 em 60 anos, sendo a última vez em 1966. O Ano Novo Lunar, também conhecido como Festival da Primavera, é a celebração mais importante na China e é assinalado em países como Vietname, Coreia do Sul, Tailândia, Filipinas, Indonésia, Malásia.

E também já faz parte da tradição de cidades como Moscovo, Manchester, Sydney e Nova Iorque. Em todos estes locais as celebrações incluíram orações em templos e queima de incenso, danças do dragão e do leão, fogo-de-artifício, reuniões familiares, troca de envelopes vermelhos com dinheiro e pratos tradicionais simbólicos. Na China, prevê-se um recorde de 9,5 mil milhões de deslocações internas, considerada a maior migração humana anual do mundo.

No zodíaco chinês, o cavalo simboliza vitalidade, confiança, liberdade e rapidez, enquanto o elemento fogo acrescenta intensidade e urgência, podendo trazer tanto oportunidades como instabilidade. Uma especialista em astrologia chinesa sugere à CNN que 2026 será um ano de energia forte, movimento rápido e ambição.

Se por um lado há a cultura da tradição, por outro, na China, as celebrações destacaram-se também pela presença crescente da tecnologia: robôs humanoides atuaram na popular Gala do Festival da Primavera da CCTV, empresas chinesas aceleraram o lançamento de novos modelos de inteligência artificial, e as autoridades anunciaram um reforço da censura online durante o período festivo, incluindo avisos sobre o uso de IA para alterar imagens tradicionais.

Alguns fenómenos curiosos marcaram as celebrações, como a presença improvável de Draco Malfoy, personagem de Harry Potter, como mascote do ano na China, devido a um jogo de palavras na tradução chinesa do seu nome que inclui referências a “cavalo” e “fortuna”. Um boneco de cavalo com expressão triste tornou-se viral após um erro de costura inverter o sorriso, sendo identificado por muitos jovens como símbolo da vida profissional exaustiva. A tendência online “Chinamaxxing” popularizou práticas chinesas de bem-estar entre jovens ocidentais, enquanto marcas como a Adidas lançaram produtos inspirados na estética tradicional chinesa que se tornaram virais entre a Geração Z.

Mas novas tradições à parte, a gastronomia continua a desempenhar um papel central nas celebrações, com peixe a simbolizar abundância, salada de peixe crua (lohei) em Singapura e Malásia, bolos de arroz glutinoso no Vietname (bánh chưng e bánh tét), laranjas e tangerinas associadas à sorte e prosperidade, e frango inteiro cozido no Vietname como símbolo de união e integridade. Os envelopes vermelhos com dinheiro continuam a ser tradição, cada vez mais também em versão digital.

Símbolos e superstições

O Ano Novo Lunar é visto como um raro “reset” cósmico, em que tradições, rituais e superstições ganham grande importância, influenciando o tom dos meses seguintes. Cada tradição carrega simbolismo ligado à prosperidade, proteção e renovação, incluindo envelopes vermelhos e cores da sorte, e até o estado de espírito pessoal conta.

Entre os cuidados a ter durante o Ano Novo Lunar, destaca-se: não varrer ou deitar o lixo fora no próprio dia, pois simboliza o desperdício da sorte; não lavar ou cortar o cabelo, para não “lavar a riqueza”; não usar facas ou tesouras, nem oferecer objetos considerados símbolos de separação ou perda, como guarda-chuvas, relógios ou lenços; e evitar chorar, gozar com alguém ou perder a paciência, mantendo a positividade e o bom humor, uma vez que se acredita que o estado emocional no dia de Ano Novo influencia o ano que vem.

Por outro lado, algumas práticas recomendadas incluem limpar e organizar a casa antes da chegada do ano novo, reparar ou descartar objetos danificados e doar o que não é usado, como forma de remover energia estagnada e abrir espaço para novas oportunidades; dar envelopes vermelhos com dinheiro a crianças e familiares solteiros, simbolizando boa sorte; vestir roupas novas, sobretudo vermelhas, que representam proteção e abundância; e sorrir, rir e manter-se positivo, uma vez que segundo a crença a alegria atrai felicidade ao longo do ano.

Ano do Cavalo de Fogo

O Ano Novo Lunar de 2026 começou a 17 de fevereiro e marca a entrada no Ano do Cavalo de Fogo, uma combinação que só ocorre de 60 em 60 anos no calendário tradicional chinês. O sistema do zodíaco chinês funciona através de um ciclo de 12 animais (Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, Cão e Porco) que se combinam com cinco elementos (madeira, fogo, terra, metal e água).

Em 2026, o tronco celeste é Bing (fogo yang, associado ao “grande sol”) e o ramo terrestre é Wu (Cavalo), formando uma das combinações mais intensas do ciclo. O Cavalo simboliza movimento, independência e energia, enquanto o elemento fogo amplifica paixão, dinamismo e impulsividade. O resultado é um ano associado a ação, transformação rápida, coragem e também possíveis tensões emocionais ou decisões precipitadas.

Em termos astrológicos, 2026 é visto como um período de grande dinamismo, de acordo com Thierry Chow à CNN. Setores ligados à criatividade, tecnologia, energia, comunicação e liderança tendem a beneficiar da energia expansiva do fogo. Ao mesmo tempo, o excesso de intensidade pode gerar conflitos, volatilidade e desgaste físico ou emocional, tornando essencial encontrar equilíbrio.

Para quem nasceu no ano do Cavalo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 ou 2014) este é o chamado “Ben Ming Nian”, o ano do próprio signo, tradicionalmente visto como um período de grandes mudanças. Pode trazer oportunidades relevantes na carreira e nas finanças, mas exige atenção redobrada à saúde e à estabilidade emocional.

A Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) surge como um dos signos mais favorecidos, com apoio de pessoas influentes e boas perspetivas de crescimento profissional e estabilidade pessoal.

O Macaco (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) tende a viver um ano equilibrado, com progresso consistente e melhoria nas relações.

Para o Galo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017), 2026 poderá ser um ano socialmente intenso, com oportunidades no amor e no networking, embora seja importante distinguir ligações genuínas de relações superficiais.

O Cão (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) encontra estabilidade financeira e harmonia familiar, podendo surgir reconhecimento profissional ou promoções.

O Porco (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019) entra num período de recuperação gradual, com melhorias progressivas na vida pessoal e profissional.

O Rato (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) enfrenta um ano de maior tensão, tradicionalmente descrito como um choque com Tai Sui, o que pode significar mudanças significativas e necessidade de cuidar da saúde e do stress; viajar ou alterar rotinas pode ajudar a equilibrar energias.

O Boi (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) poderá sentir pequenas tensões ou mal-entendidos, mas o ano favorece novas experiências e exploração.

O Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) encontra um período positivo para iniciativas ousadas, crescimento profissional e possíveis avanços românticos.

Já o Coelho (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023) deverá agir com prudência, evitando decisões impulsivas no trabalho ou no amor.

O Dragão (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024) beneficia de um ano dinâmico, favorável a viagens, mudanças e promoções.

A Serpente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025) entra num período relativamente mais equilibrado depois de um ciclo intenso, sendo importante gerir conflitos e emoções com cuidado.

Como em todos os anos do calendário chinês, não existe um destino fixo: as previsões são entendidas como tendências energéticas e não como determinismos absolutos. O Ano do Cavalo de Fogo simboliza avanço, velocidade e transformação. Para uns, significará oportunidade e expansão, para outros, exigirá adaptação e autocontrolo. Em qualquer dos casos, segundo a CNN, 2026 convida a agir com coragem, mas também com consciência.