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Ali Larijani, nascido em 1958 em Najaf (Iraque), pertencia a uma influente família xiita apelidada pelos media ocidentais de “os Kennedys do Irão”. Licenciado em Matemática e Ciências da Computação e doutorado em Filosofia Ocidental, ingressou na Guarda Revolucionária após a revolução islâmica de 1979 e ocupou diversos cargos políticos, incluindo ministro da Cultura, diretor da televisão estatal IRIB, presidente do parlamento durante três mandatos, depois de ter iniciado uma carreira anterior como negociador nuclear do Irão.

Após a morte de Khamenei, Larijani assumiu funções centrais na liderança do regime, liderando o anúncio de um conselho de transição e sendo apontado por alguns como possível sucessor. Braço direito do antigo líder, era um dos conselheiros mais próximos e encontrou-se com Khamenei na manhã do ataque que matou o líder supremo. Israel considera que Larijani ocupava um papel estratégico essencial em plena guerra com os EUA e Israel.

Conhecido como conservador moderado, Larijani endureceu a sua postura após os ataques norte-americanos e israelitas, condenando publicamente as operações e ameaçando retaliar. Nas redes sociais, declarou: “Os Estados Unidos e o regime sionista incendiaram o coração da nação iraniana. Vamos queimar os corações deles e dar uma lição inesquecível aos opressores internacionais.”

Ao longo da sua carreira, Larijani desempenhou papéis decisivos na política interna e externa iraniana, incluindo apoio ao acordo nuclear de 2015 e negociações com potências ocidentais. Em 2026, foi nomeado chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional, órgão estratégico do Irão responsável por Defesa e Segurança, consolidando-se como uma das principais figuras do regime até à escolha de um novo líder.

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