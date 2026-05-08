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De acordo com as estimativas do Automóvel Club de Portugal, o gasóleo deverá descer 9 cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá recuar 2 cêntimos por litro.

Esta sexta-feira, a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) indica que o preço médio do litro do gasóleo é de 2,034 euros, enquanto o preço médio da gasolina se situa nos 1,994 euros.

Caso as previsões se confirmem, o preço médio do gasóleo simples deverá passar para 1,944 euros por litro na próxima semana, enquanto a gasolina simples 95 deverá descer para 1,974 euros por litro.

Estas estimativas têm por base os valores médios da matéria-prima no fecho dos mercados, o que significa que variações nas cotações do crude até ao final da semana poderão alterar a dimensão da descida.

A evolução dos preços continua a ser influenciada pelo contexto internacional, nomeadamente pela guerra no Médio Oriente, que envolve Estados Unidos, Israel e Irão e que levou ao bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do comércio mundial de petróleo e gás natural.

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