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Segundo a SIC, desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), anunciado pelo Governo, ficará muito aquém do necessário para travar a subida: apenas 1,7 cêntimos no gasóleo e pouco mais de meio cêntimo na gasolina.
Com esse desconto insuficiente, o litro de gasóleo deverá subir 11,6 cêntimos e o de gasolina quase 6 cêntimos.
Na prática, ambos os combustíveis vão passar a rondar, em média, os 1,97 euros por litro — o que significa que, em muitos postos de abastecimento, os preços vão voltar a ultrapassar a fasquia dos dois euros por litro.
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