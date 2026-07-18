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Segundo a SIC, desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), anunciado pelo Governo, ficará muito aquém do necessário para travar a subida: apenas 1,7 cêntimos no gasóleo e pouco mais de meio cêntimo na gasolina.

Com esse desconto insuficiente, o litro de gasóleo deverá subir 11,6 cêntimos e o de gasolina quase 6 cêntimos.

Na prática, ambos os combustíveis vão passar a rondar, em média, os 1,97 euros por litro — o que significa que, em muitos postos de abastecimento, os preços vão voltar a ultrapassar a fasquia dos dois euros por litro.