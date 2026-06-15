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As estimativas apontam para uma redução entre 15 e 20 cêntimos por litro, embora a associação considere mais provável uma descida próxima dos 15 cêntimos.

Em declarações à CNN Portugal, fonte da ANAREC sublinha que o impacto da queda do crude nos preços finais depende de vários fatores ainda por contabilizar. A associação recorda que, além da matéria-prima, o custo dos combustíveis incorpora outros elementos, como aditivos e produtos utilizados no processo de refinação, cujos preços também registaram aumentos significativos.

Segundo a ANAREC, apenas quando forem conhecidas as previsões completas dos mercados será possível avaliar com maior precisão o efeito da atual descida do petróleo nos preços praticados nos postos de abastecimento.

Os preços do petróleo registaram uma forte queda esta segunda-feira, após o anúncio de um acordo entre os Estados Unidos e o Irão para o fim do conflito no Médio Oriente. O Brent, referência mundial, desceu 4,9%, para 83,05 dólares por barril, enquanto o West Texas Intermediate recuou 5,4%, para 80,30 dólares. Na última semana, ambas as referências acumularam uma queda de cerca de 10 dólares por barril.

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