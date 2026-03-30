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Os preços dos combustíveis voltam a sofrer alterações esta semana, com o gasóleo a registar uma subida média de um cêntimo e meio por litro, enquanto a gasolina desce pelo mesmo valor. Trata-se da primeira descida da gasolina desde o início do conflito no Médio Oriente.

A evolução dos preços surge num contexto de forte volatilidade nos mercados internacionais, após a ofensiva israelo-americana contra o Irão, iniciada no final de fevereiro. Desde então, o gasóleo acumulou um aumento de cerca de 30%.

O impacto faz-se sentir diretamente na carteira dos consumidores. Antes do agravamento do conflito, encher um depósito de 50 litros de gasóleo custava cerca de 80 euros. Atualmente, o mesmo abastecimento ronda os 104 euros, mais 24 euros do que há poucas semanas, revela a RTP Notícias. Já no caso da gasolina, o custo subiu de 84 para 96 euros para a mesma quantidade.

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