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Segundo as previsões, o gasóleo deverá descer cerca de 10 cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá baixar 1,5 cêntimos por litro.

Os valores finais praticados ao consumidor resultam da média dos preços definidos pelas diferentes gasolineiras.

Ainda assim, o preço pago nos postos de abastecimento pode variar consoante o operador e a localização de cada estação de serviço.