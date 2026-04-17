Os preços dos combustíveis deverão registar uma descida na próxima semana, de acordo com dados provisórios divulgados pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC).
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Segundo as previsões, o gasóleo deverá descer cerca de 10 cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá baixar 1,5 cêntimos por litro.
Os valores finais praticados ao consumidor resultam da média dos preços definidos pelas diferentes gasolineiras.
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