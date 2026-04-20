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De acordo com os valores de referência da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e tendo em conta a evolução dos mercados internacionais, o gasóleo simples deverá baixar cerca de 10 cêntimos por litro, fixando-se nos 1,967 euros. Já a gasolina simples 95 deverá descer apenas 1 cêntimo, para 1,929 euros por litro.

No entanto, esta descida mais expressiva no gasóleo será parcialmente compensada por uma redução do apoio fiscal. O Governo decidiu diminuir em 1,5 cêntimos o desconto extraordinário aplicado ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) neste combustível, mantendo inalterado o apoio à gasolina.

A decisão foi publicada em portaria em suplemento do Diário da República, na sexta-feira à noite. No documento, o Executivo justifica o ajustamento com a previsão de evolução dos preços: “Face à perspetiva de que na próxima semana se irá registar uma descida significativa do preço do gasóleo rodoviário e uma ligeira redução do preço da gasolina sem chumbo, o Governo decidiu ajustar o desconto extraordinário e temporário no ISP”.

Com esta atualização, a taxa do ISP aplicada ao gasóleo no continente passa para 293,21 euros por 1000 litros, enquanto na gasolina sem chumbo se mantém nos 451,68 euros por 1000 litros.

Na prática, o desconto no gasóleo passa a ser de 1,5 cêntimos por litro inferior ao atual, o que atenua o impacto da descida do preço final ao consumidor. Já na gasolina mantém-se o desconto de 4,6 cêntimos por litro, definido na semana passada.

Apesar da descida agora anunciada, os preços continuam significativamente acima dos registados no início de março. Segundo dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, desde 8 de março a gasolina 95 aumentou cerca de 20 cêntimos por litro, enquanto o gasóleo simples subiu aproximadamente 44 cêntimos.

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