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“As temperaturas extremas podem afetar a circulação ferroviária e as condições de conforto a bordo, podendo verificar-se atrasos, limitações temporárias de circulação ou supressões pontuais de comboios.” O aviso foi deixado pela CP no final da semana passada e mostra como os comboios do operador ferroviário do Estado lidam mal com o calor excessivo. A antiguidade do material circulante é problemática e obriga a CP a tomar medidas para não prejudicar o conforto dos passageiros. Do lado da rede ferroviária, a Infraestruturas de Portugal (IP) precisa de estar mais atenta aos carris e deve considerar a pintura de branco para baixar a temperatura.

Comecemos com um caso. Todos os dias, o Intercidades 523, entre Lisboa-Santa Apolónia e Porto-Campanhã é feito com locomotiva e algumas das 50 carruagens que a CP comprou à congénere espanhola Renfe em 2020 por 1,5 milhões de euros. Na última quinta-feira, o comboio partiu de Santa Apolónia com o ar condicionado a funcionar e devidamente fresco. À saída de Vila Franca de Xira, o sistema deixou de funcionar e o ar começou a ficar pesado. Não havia ventilação no interior de uma das carruagens, conforme o 24notícias pôde testemunhar.

Numa das extremidades, através do monitor, verificou-se que o sistema de ar condicionado estava avariado por problemas elétricos. Confrontado com a situação, o revisor, já com alguns passageiros a queixarem-se do mesmo problema, indicou que havia mais duas carruagens na mesma situação, ou seja, sem ar condicionado a funcionar. O funcionário ainda reiniciou o sistema mas já era tarde para conseguir baixar a temperatura, causando bastante desconforto aos passageiros.

Através de três fontes ferroviárias, o 24notícias conseguiu apurar que o problema foi gerado por causa do equipamento. Quando a CP recuperou as carruagens compradas a Espanha nas oficinas de Guifões, em Matosinhos, trocou-se o quadro elétrico (que funciona com a tensão portuguesa) mas ficou por mudar o sistema de aquecimento, ventilação e de ar condicionado (conhecido tecnicamente como AVAC), que tem várias décadas de utilização (e que funciona com a tensão espanhola).

Os conversores entre os dois equipamentos também dão problemas, levando às avarias do ar condicionado à saída de Vila Franca de Xira, onde há uma zona neutra, marcando o início e o fim de uma subestação de fornecimento de energia na catenária. Nesse momento, o pantógrafo baixa ou é desligado por uns instantes e a energia a bordo é fornecida por uma bateria – num comboio, é o famoso “estalo”. O pantógrafo volta a funcionar que entra numa nova secção de fornecimento de energia.

As carruagens Arco começaram a fazer este Intercidades no final de agosto de 2025 mas só nas últimas semanas, com a subida das temperaturas, é que a CP está a procurar resolver a falha no equipamento. Até então, estas carruagens apenas circulavam na Linha do Minho, entre Porto-Campanhã e Valença, onde as temperaturas são mais baixas e a falha no sistema AVAC não é tão impactante. O 24notícias procurou obter esclarecimentos junto da transportadora mas não obteve respostas.

Problema dos 40 graus e as sombras

As carruagens Arco partilham outro problema com outras composições que fazem os serviços de longo curso da CP: assim que a temperatura exterior ultrapassa os 40 graus, deixa de ser possível arrefecer o interior do comboio, que se pretende de 25 graus. A questão está outra vez na idade: as carruagens Corail e Sorefame (do Intercidades) e as automotoras do Alfa Pendular (série 4000) foram fabricadas ainda no século XX, quando o material circulante não estava preparado para lidar com temperaturas extremas.

O caso mais preocupante é do Alfa Pendular e mesmo a renovação de meia vida conduzida entre 2016 e 2018 não conseguiu resolver totalmente o problema por uma questão estrutural: os condensadores encontram-se junto aos freios e não no centro de cada uma das carruagens, como nos equipamentos mais modernos. É nos freios que se registam temperaturas ainda mais altas, sobretudo quando são acionados. Em dias de calor extremo, há registo de avarias no ar condicionado do Alfa Pendular em 2018 e em 2022.

Nas carruagens do Intercidades, o problema está na capacidade de arrefecimento quando a temperatura exterior é muito elevada. O equipamento não está preparado para temperaturas tão altas.

Não sendo imediata a modernização e troca de material circulante, há várias medidas que a CP pode tomar, entretanto, para minorar os impactos do calor junto dos passageiros, muito para lá da oferta de garrafas de água dentro do comboio. Quando os comboios estão nos depósitos, podem ficar à sombra e podem ser preparados com mais tempo de antecedência, permitindo que o ar condicionado consiga baixar a temperatura do interior. Se isto não for suficiente, a empresa poderá ter de limitar o número de passageiros por carruagem, para diminuir a carga térmica e não penalizar o conforto dos viajantes.

Estas medidas poderão evitar o cancelamento de comboios, como aconteceu na semana passada em França, segundo a agência local FranceInfo.

No centro e sul do país, ficaram por realizar 71 comboios Intercités, da SNCF, por receio de falhas do ar condicionado nas carruagens Corail, desenhadas em 1975 e que são congéneres do material do Intercidades da CP.

Se a temperatura exterior é de 40 graus, nos carris poderá atingir até 60 graus. O aço, a esta temperatura, poderá ressentir-se e causar deformações nos carris, conhecidos como garrotes. Se isso acontecer, os comboios simplesmente não podem circular porque há o risco de descarrilamentos. Neste âmbito, a IP tem de estar mais atenta ao estado das linhas e pode acompanhar a situação no terreno e através de sensores de temperatura.

A IP poderá ainda acompanhar o exemplo de países como Inglaterra e Itália, onde os gestores da rede ferroviária chegam a pintar de branco as laterais dos carris nas zonas mais críticas, contribuindo para baixar a temperatura em até 10 graus e prevenindo a ocorrência de garrotes.

Exemplo de pintura das laterais dos carris na Network Rail, em Inglaterra. Fonte: Network Rail

Voltando rapidamente a Portugal: os novos comboios que a CP está a comprar já estarão preparados para lidar com temperaturas exteriores até 45 graus graças à existência de sistemas redundantes de ar condicionado e à melhor localização dos equipamentos. Resta saber quando o serviço de longo curso poderá beneficiar de um ambiente mais fresco.

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