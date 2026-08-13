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Num publicação no X, as autoridades britânicas confirmaram que estão agentes no local, a atuar em conjunto com equipas de paramédicos e bombeiros.
Imagens divulgas nas redes sociais mostram carris danificados e carruagens caídas com pessoas em cima.
A empresa ferroviária Southern Rail confirmou no X que a circulação de comboios está cortada em toda a região de Lewes e que espera que haja alterações e atrasos.
A ministra dos Transportes britânica, Heidi Alexander, já reagiu numa publicação no X. Mostrou-se "profundamente preocupada" com o acidente e assegurou que o Governo está a garantir todos os meios para auxiliar os passageiros.
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