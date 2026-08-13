Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num publicação no X, as autoridades britânicas confirmaram que estão agentes no local, a atuar em conjunto com equipas de paramédicos e bombeiros.

Imagens divulgas nas redes sociais mostram carris danificados e carruagens caídas com pessoas em cima.

A empresa ferroviária Southern Rail confirmou no X que a circulação de comboios está cortada em toda a região de Lewes e que espera que haja alterações e atrasos.

A ministra dos Transportes britânica, Heidi Alexander, já reagiu numa publicação no X. Mostrou-se "profundamente preocupada" com o acidente e assegurou que o Governo está a garantir todos os meios para auxiliar os passageiros.