Segundo o jornal suiço, 20Minuten, um comboio regional descarrilou junto a Goppenstein, no cantão de Valais, depois de uma avalanche ter atingido a infraestrutura ferroviária. O acidente provocou cinco feridos ligeiros, segundo informações divulgadas pela polícia cantonal.

Uma das vítimas foi transportada para o hospital em Sion, enquanto as restantes foram assistidas no local pelas equipas de emergência. Os 29 passageiros que seguiam a bordo foram retirados em segurança e encaminhados para Gampel.

De acordo com as autoridades, o descarrilamento ficou a dever-se à grande acumulação de neve na zona da galeria de Stockgraben, onde a avalanche atravessou a via férrea. Imagens divulgadas após o incidente mostram grandes quantidades de neve amontoadas ao longo da linha, evidenciando a intensidade do deslizamento.

A polícia alertou para a instabilidade do manto de neve e pediu à população que evite deslocações à área, devido ao perigo acrescido de novas avalanches. As condições meteorológicas adversas continuam a afetar esta zona alpina da Suíça.

As causas detalhadas do acidente estão ainda a ser investigadas, enquanto técnicos avaliam os danos na infraestrutura e as condições de segurança necessárias para a reposição da circulação ferroviária.

*Notícia atualizada às 12h50 com novas informações sobre feridos.

