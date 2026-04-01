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O Supremo Tribunal dos Estados Unidos iniciou, esta quarta-feira, a análise de um dos temas mais sensíveis da política migratória norte-americana: a cidadania por nascimento. Em causa está uma diretiva assinada por Donald Trump em janeiro de 2025 que pretende limitar este direito, tradicionalmente garantido a todas as crianças nascidas no país, independentemente do estatuto legal dos pais.

Durante mais de 150 anos, a interpretação dominante da Constituição tem sido a de que qualquer pessoa nascida em solo norte-americano é automaticamente cidadã. No entanto, a administração Trump defende agora uma leitura mais restritiva, argumentando que esse direito não deve aplicar-se a filhos de imigrantes em situação irregular ou titulares de vistos temporários, revela a NBC.

A posição do governo norte-americano baseia-se numa interpretação específica da expressão “sujeitos à jurisdição” dos Estados Unidos, constante na 14.ª Emenda da Constituição. Num documento de 66 páginas apresentado pelo procurador-geral John Sauer, a administração sustenta que imigrantes sem estatuto legal não têm capacidade para estabelecer residência permanente e, por isso, não estão plenamente sujeitos à jurisdição do país, condição que, segundo este entendimento, é necessária para a atribuição de cidadania aos seus filhos.

O argumento inclui ainda referências a exceções históricas ao princípio da cidadania por nascimento, como o caso de indígenas norte-americanos, que não foram inicialmente considerados cidadãos até alterações legislativas no século XX.

Trump esteve presente no tribunal para acompanhar os argumentos, numa visita considerada histórica, e reiterou a importância desta medida para a sua política de imigração mais restritiva.

No exterior do edifício, em Washington, registaram-se protestos, com manifestantes a exibirem cartazes contra o presidente norte-americano.

Desde o seu regresso à Casa Branca, Trump tem obtido decisões favoráveis do Supremo em várias matérias, incluindo imigração, cortes na administração federal e alterações em políticas públicas. Ainda assim, o tribunal decidiu contra a administração num caso recente sobre tarifas globais, o que levou o presidente a criticar abertamente alguns juízes.