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Em publicações no facebook Péter Magyar primeiro escreveu "Obrigado Hungria" e depois noutra publicação disse que Orban já o tinha felicitado pela vitória.

Os dados iniciais também indicam que o partido de extrema-direita Mi Hazánk pode estar próximo do limiar de 5% necessário para entrar no parlamento, sendo o único partido mais pequeno com hipótese de representação, embora continue muito atrás dos dois principais.

Com cerca de 30% a 45% dos votos apurados em diferentes momentos da contagem, projeções chegaram a sugerir que o Tisza poderá aproximar-se de uma maioria de dois terços no parlamento de 199 lugares, uma maioria que lhe permitiria alterar leis importantes, enquanto o Fidesz de Viktor Orbán ficaria significativamente atrás. Noutros momentos da contagem, o Tisza surge apenas a um ou poucos lugares dessa maioria qualificada.

Uma sondagem citada aponta ainda que o Tisza teve forte apoio entre quem não votou em 2022 ou era demasiado jovem na altura, enquanto o Fidesz manteve a maior parte da sua base eleitoral de 2022, embora tenha perdido alguma votação para a oposição.

O líder do Tisza, Péter Magyar, já reagiu com confiança, agradecendo publicamente aos eleitores, enquanto ainda não houve qualquer declaração de Viktor Orbán. No entanto, as autoridades e os analistas sublinham que ainda é muito cedo para tirar conclusões definitivas, já que o processo de contagem está incompleto e os resultados finais só serão claros mais tarde.