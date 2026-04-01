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O custo do gás engarrafado volta a agravar-se, aproximando-se de novos máximos para os consumidores. As contas apontam para que uma botija de menor dimensão possa atingir cerca de 40 euros, enquanto uma garrafa de grande capacidade poderá chegar aos 125 euros.

Os valores representam uma subida face aos preços registados no final de 2025. De acordo com dados do simulador da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), a 1 de dezembro desse ano, uma garrafa de GPL de 13 quilos (butano) custava, em média, 32,46 euros. Já uma garrafa de 45 quilos (propano) tinha um preço de 111,82 euros.

O Governo lançou na semana passada o programa “Botija Solidária” para todo o território nacional, com o objetivo de reforçar o apoio às famílias em situação de maior vulnerabilidade económica na aquisição de botijas de gás. A iniciativa será operacionalizada através das juntas de freguesia aderentes.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou o aumento da comparticipação para 25 euros por botija de gás durante os próximos três meses. A decisão foi apresentada no debate quinzenal na Assembleia da República e surge no contexto do impacto da guerra no Médio Oriente nos preços da energia.