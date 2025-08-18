O Presidente norte-americano recorreu à sua rede social Truth Social para anunciar que já começou os preparativos para uma reunião presencial entre Volodymyr Zelenseky e Vladimir Putin “num local a decidir”, durante a chamada com o homólogo russo das últimas horas.
"Tive uma excelente reunião com os meus convidados na Casa Branca", começou por escrever Trump.
"Nesta reunião garantimos que a segurança será dada pelos vários países europeus, com a coordenação dos Estados Unidos da América. Estão todos contentes com a possibilidade de PAZ entre a Rússia e a Ucrânia", acrescentou.
"No final, telefonei ao Presidente Putin para marcar um local para a reunião entre ele e o Presidente Zelensky, local esse que ainda está por determinar. Assim, teremos a reunião entre eles e eu. Mais uma vez, é um bom passo nesta Guerra que dura à cerca de quatro anos", confirmou Trump.
Segundo o New York Times, Putin e Trump conversaram durante 40 minutos, de forma “honesta e muito construtiva”, combinaram ainda nomearar uma delegação sénior para uma negociação bilateral entre Moscovo e Kiev. Segundo a publicação, o conselheiro russo Yuri Ushakov não garantiu a presença de Putin neste encontro.
Antes do encontro na Sala Oeste, a conversa entre Donald Trump e Emmanuel Macron foi apanhada, e onde são ouvidas declarações, aparentemente privadas, de Trump a Macron.
“Acho que ele quer fazer um acordo. Acho que ele quer fazer um acordo por mim. Percebe isso? Por muito louco que soe”, relata o Presidente norte-americano ao seu homólogo francês, referindo-se, ao que tudo indica, a Vladimir Putin.
Na Sala Oeste, a reunião entre Donald Trump, Zelensky e os líderes europeus teve a intervenção aos jornalistas de todos, sendo que numa das intervenções, o Presidente da Finlândia, Alexander Stubb, afirmou que “nas últimas duas semanas houve mais progressos do que nos últimos três anos e meio”.
Comentários