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Segundo o The Guardian, o Ministério da Justiça de Israel confirmou a decisão e referiu que o suspeito permanece em detenção desde 29 de abril.

O arguido, Yona Simcha Schreiber, de 36 anos, é residente no colonato de Peduel, situado na Cisjordânia ocupada. Segundo o Ministério da Justiça israelita, Schreiber será julgado por uma acusação de agressão com resultado de ferimentos, sendo o crime enquadrado como tendo sido motivado por hostilidade contra um grupo religioso.

A vítima é uma freira católica francesa de 48 anos, investigadora na Escola Francesa de Estudos Bíblicos e Arqueológicos de Jerusalém. O ataque terá ocorrido em Monte Sião, nas imediações da Cidade Velha de Jerusalém, um local de forte significado religioso e histórico.

De acordo com a descrição divulgada pelas autoridades, imagens de videovigilância mostram um homem a correr na direção da freira, que envergava hábito branco e véu negro. O agressor terá empurrado violentamente a mulher, fazendo com que caísse no chão e quase batesse com a cabeça num bloco de pedra. Após abandonar o local, o suspeito terá regressado para pontapear a vítima, sendo a agressão interrompida pela intervenção de um transeunte.

As autoridades israelitas indicaram ainda que a acusação formal inclui a motivação de hostilidade contra um grupo religioso, elemento que agrava a natureza do crime no processo em curso.

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