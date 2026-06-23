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A SPEA-BirdLife informou esta terça-feira que dezenas de aves ameaçadas abandonaram uma colónia de nidificação situada numa pequena ilha da Albufeira do Caia, integrada na Área Importante para Aves e Biodiversidade daquela albufeira.

Segundo a organização, a situação tinha sido comunicada a 1 de junho ao Departamento Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, ao Núcleo de Proteção Ambiental da GNR e à Agência Portuguesa do Ambiente. No ofício enviado, a associação alertava para a presença de gado a pastar livremente nas margens da albufeira e para o risco de os animais acederem à ilha onde várias espécies de aves nidificavam diretamente no solo.

De acordo com informações recolhidas no terreno no final da semana passada, foi constatado o abandono das colónias de perdiz-do-mar, chilreta e pernilongo. Embora não tenham sido encontradas evidências diretas de pisoteio por vacas, a SPEA-BirdLife aponta a perturbação causada pela presença do gado nas proximidades como a causa mais provável do abandono.

Na ilha estavam registados nesta primavera entre 40 e 50 casais de perdiz-do-mar, espécie classificada como Vulnerável, pelo menos cinco casais de chilreta, também considerada Vulnerável, entre três e cinco casais de pernilongo e um a três casais de borrelho-pequeno-de-coleira.

Em comunicado, a coordenadora de Conservação Terrestre da SPEA-BirdLife, Julieta Costa, classificou a situação como “inaceitável”, sublinhando que a organização identificou a localização da colónia e solicitou uma intervenção urgente para impedir o acesso do gado. A responsável considera que a perda de uma época de reprodução de aves ameaçadas numa área reconhecida pela sua importância para a conservação não pode ser encarada como um incidente menor.

A associação recorda ainda que a legislação em vigor interdita o acesso de gado ao leito da albufeira. No alerta enviado às entidades competentes, a organização referia que os animais presentes junto às margens tinham acesso desimpedido ao leito, situação que, segundo a SPEA-BirdLife, justificava uma intervenção imediata.

A organização considera particularmente grave que o abandono da colónia tenha ocorrido após um alerta formal e documentado. Acrescenta que situações semelhantes são recorrentes na Albufeira do Caia e constituem a principal causa de insucesso reprodutor destas espécies. A SPEA-BirdLife refere ainda que um caso idêntico, comunicado ao ICNF em junho de 2023, resultou igualmente na destruição de uma colónia.

A associação afirma também ter tido conhecimento de uma ocorrência semelhante este mês na albufeira de Alqueva, junto à aldeia da Luz, onde a presença de gado estará igualmente interditada e terá provocado o abandono de uma colónia com mais de 100 casais de tagaz.

Perante os acontecimentos, a SPEA-BirdLife exige o apuramento dos factos, a identificação de responsabilidades e a adoção urgente de medidas que impeçam o acesso de gado às áreas sensíveis da Albufeira do Caia durante a época de nidificação.

A organização defende ainda que este caso deve servir de alerta para a necessidade de proteger áreas importantes para aves ameaçadas de pressões consideradas evitáveis e de situações que classifica como ilegais, sobretudo quando as autoridades são alertadas previamente para os riscos existentes.

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