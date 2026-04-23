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Segundo um porta-voz dos bombeiros, tratou-se de um acidente envolvendo dois comboios regionais que colidiram de frente. “Há feridos entre os passageiros”, confirmou a mesma fonte, sem adiantar, para já, o número exato de vítimas nem a gravidade dos ferimentos.

O alerta foi dado cerca das 6h30 locais (5h30 em Lisboa), levando à mobilização de “recursos significativos” para o local do acidente, incluindo bombeiros, equipas médicas e forças de segurança.

As autoridades dinamarquesas iniciaram de imediato operações de socorro e de evacuação dos passageiros, estando também a ser apuradas as circunstâncias que levaram à colisão. Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre eventuais interrupções prolongadas na circulação ferroviária na região.

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