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O alerta para o acidente, ocorrido na Rua dos Combatentes do Ultramar, foi dado pelas 11h03, segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa.

A colisão obrigou ao corte da EN8 na localidade de Botica.

No local encontram-se 15 operacionais, apoiados por 15 veículos, incluindo elementos dos bombeiros, da PSP e do INEM.

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