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A informação foi avançada pelo ministro dos Transportes francês, Philippe Tabarot, através da rede social X.

O maquinista do comboio de alta velocidade morreu, de acordo com o jornal Le Monde, e confirmado pela SNCF, a empresa ferroviária nacional francesa.

No momento do embate, cerca de 243 passageiros seguiam a bordo. O acidente deu-se por volta das 7h00, numa passagem de nível na zona de Mazingarbe. Segundo as autoridades locais, duas pessoas ficaram em estado crítico e outras onze sofreram ferimentos considerados ligeiros a moderados.

Um jornalista do Le Monde, presente no comboio, relatou que a carruagem da frente descarrilou e que os vidros da primeira carruagem de passageiros ficaram rachados em vários pontos, sem, no entanto, se partirem.

Os serviços de proteção civil e os bombeiros procederam à evacuação de todos os passageiros, que foram transportados de autocarro para o complexo desportivo Marcel-Becq, em Bully-les-Mines, onde receberam assistência e avaliação médica.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. No entanto, o veículo pesado envolvido integrava um comboio excecional do exército, que transportava uma ponte móvel.

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