O autocarro tinha como destino a cidade de Sinop, no estado de Mato Grosso, e transportava 66 passageiros.

Entre os feridos, 26 encontram-se em estado moderado, 12 em estado grave — incluindo o condutor do camião — e oito sofreram ferimentos ligeiros, segundo a concessionária Nova Rota do Oeste, que gere a estrada.

A colisão ocorreu numa curva, na via onde se encontrava camião, depois de o condutor do autocarro ter invadido a faixa contrária, de acordo com a perícia técnica. As causas detalhadas ainda vão ser apuradas, avança o g1.

Na manhã de sábado, prosseguiam as operações de remoção dos veículos e limpeza da estrada, um trabalho considerado complexo pela dimensão dos meios envolvidos.

A BR-163 é uma das principais estradas do Brasil e regista frequentemente acidentes graves. Em 2024, foram contabilizados 1304 acidentes, 65 dos quais mortais.

Entre janeiro e junho, morreram 40 pessoas em acidentes rodoviários na região. Em abril, cinco pessoas morreram numa colisão entre um automóvel e um camião, e, em fevereiro, uma avó e duas netas perderam a vida após o carro em que seguiam embater contra um camião.