Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O alerta para o acidente foi dado às 15h10. A colisão ocorreu ao quilómetro 638 do IC1, na localidade de Alvalade do Sado, e envolveu três viaturas ligeiras. Das vítimas mortais, duas mulheres, um homem e uma criança, todas seguiam em duas das viaturas envolvidas. Um outro ocupante sofreu ferimentos graves, diz o Jornal de Notícias.

As duas pessoas que viajavam no terceiro veículo tiveram ferimentos ligeiros e foram assistidas no local, não tendo sido, para já, necessário o seu transporte hospitalar.

Para o local foram mobilizados dez meios terrestres e um helicóptero, num total de 27 operacionais, envolvendo os Bombeiros de Alvalade do Sado, Ourique e Aljustrel, a GNR, a VMER do Litoral Alentejano e um helicóptero do INEM, segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral.

Neste momento, os meios de socorro encontram-se no local e o trânsito no IC1 está cortado em ambos os sentidos.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.