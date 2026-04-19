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Segundo a BBC, trata-se do único colete salva-vidas do Titanic alguma vez vendido em leilão nos 114 anos decorridos desde o naufrágio do navio. Foi leiloado pela casa Henry Aldridge & Son, em Devizes, no condado de Wiltshire.

A peça pertenceu a Laura Mabel Francatelli, passageira de primeira classe e uma das cerca de 700 pessoas que sobreviveram à tragédia de 1912, tendo sido utilizada pela própria antes de entrar num bote salva-vidas.

Este colete possui 12 bolsas, suportes para os ombros e correias laterais, tendo ainda sido assinado por Francatelli e outros sobreviventes, o que aumenta o seu valor histórico e simbólico.

O preço final ultrapassou largamente as expectativas, já que o objeto estava estimado entre 250 000 e 350 000 libras, tendo sido vendido por um valor muito superior.

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