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O alerta para o acidente foi dado pelas 14h00 ao Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra, indicou fonte oficial ao 24notícias.

Do incidente resultou uma vítima mortal e um ferido grave, um homem de 28 anos, que foi transportado para o Hospital Universitário de Coimbra.

Para o local foram mobilizados meios dos bombeiros e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que prestaram assistência às vítimas.

De acordo com fonte da Proteção Civil Municipal à Lusa, citada pela SIC Notícias, as causas do acidente ainda estão por apurar. Sabe-se, para já, que a grua tombou, atingindo os dois trabalhadores.

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