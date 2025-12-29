Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na passagem de ano, a empresa revelou num comunicado à agência Lusa que "será mantida a operação normal programada para os dias úteis, terminando, no entanto, o serviço às 23h30".

Apesar das mudanças, a empresa deixa um alerta que "em caso de elevada procura do Sistema, poderão surgir limitações de capacidade, dificultando o transporte de todos os passageiros".

De acordo com a Metro Mondego, equipas de apoio ao cliente estarão disponíveis no período em questão, "de forma a minimizar dificuldades que possam surgir".

Na zona urbana, o serviço irá manter a operação prevista, com frequências de 15 minutos, em ambos os sentidos, entre as 20h00 e as 23h30. A última viagem da estação da Portagem para Serpins será às 23h00 e, para a Lousã, às 23h30. Em sentido inverso, a última saída da estação de Serpins será às 22h00 e, da Lousã, às 22h38, ambas com destino à Portagem.

A noite que marca a chegada de 2026 será celebrada, em Coimbra, com concertos de Dino D'Santiago, Branko e MXGPU.

O cartaz da passagem de ano conta com dez espetáculos, protagonizados por 28 artistas e divididos em quatro palcos, nomeadamente no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, na Praça do Comércio, na Praça 8 de Maio e no Quebra-Costas.

O fogo de artifício tem início às 00:00, no rio Mondego, entre as pontes de Pedro e Inês e de Santa Clara, com a duração de dez minutos.

