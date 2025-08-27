Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O percurso urbano do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), entre as estações da Portagem e Vale das Flores, na cidade de Coimbra, abre oficialmente ao público na próxima sexta-feira dia 29 de agosto", lê-se em comunicado do Ministério das Infraestruturas e da Habitação.

Para já, "este percurso será gratuito para todos os passageiros até à abertura da linha até Serpins, no concelho da Lousã, prevista até ao final do ano". O troço urbano inaugurado esta semana tem cinco quilómetros de extensão e abarca dez estações.

Segundo o governo, "ao longo de mais de 30 anos, este projeto sofreu várias suspensões, adiamentos e alterações".

"Durante décadas, os habitantes da região de Coimbra esperaram, e desesperaram, pelo dia em que finalmente o Metro do Mondego entrasse em funcionamento. Quando se trata de responder às suas necessidades, os cidadãos não compreendem estes atrasos e indecisões, nem tão pouco a sua motivação política. O desenvolvimento do país e a satisfação das populações passa por lhes proporcionar transportes coletivos de qualidade e com respeito pelo ambiente. Por isso, este primeiro passo é tão importante para a região", considera o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Agora, "uma das mudanças mais significativas foi a substituição da intenção de implementar um metropolitano ligeiro de superfície pelo atual BRT (Bus Rapid Transit) decorrente da reformulação do projeto em 2017. Este novo sistema respeita as melhores práticas ambientais".

"O Sistema de Mobilidade do Mondego, que se estende aos concelhos de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã, representa um investimento total de 220 milhões de euros e fomenta a coesão urbana entre estes municípios, promovendo o desenvolvimento local e o combate à pobreza de mobilidade", é explicado.

Desta forma, "facilita a vida às populações ao reduzir tempos de percurso através de acesso mais rápido e circulação em canal próprio, ao mesmo tempo que cria uma rede de transportes eficiente e complementar a partir da interoperabilidade com os outros operadores de transporte".

Quando estiver em pleno funcionamento, o Metro do Mondego vai permitir que três concelhos estejam unidos pela rede, numa extensão total de 42 quilómetros, com 42 estações.

É estimado um investimento total de 220 milhões de euros e são esperados 13 milhões de passageiros por ano.