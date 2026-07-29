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A procura por habitação para arrendamento em Portugal continuou a crescer no segundo trimestre de 2026, com cada anúncio a receber, em média, 24 contactos, o que representa um aumento de 36% em comparação com o mesmo período de 2025. Os dados constam de uma análise do idealista, que indica ainda que esta evolução ocorreu num contexto de descida de 2,4% das rendas.

Segundo o porta-voz do idealista, Ruben Marques, a redução das rendas "não significa que o mercado esteja menos pressionado", já que a procura continua muito acima da oferta disponível e que cada nova casa colocada no mercado reúne dezenas de potenciais interessados.

Entre as capitais de distrito, Santarém registou a maior média de contactos por anúncio, com 34, seguida de Leiria, com 30, e de Évora, com 29. Faro e Setúbal surgem logo depois, ambas com uma média de 28 contactos por casa anunciada. Também Ponta Delgada (25), Castelo Branco (22), Lisboa (21) e Porto (21) apresentaram níveis elevados de procura. No extremo oposto, Portalegre e Vila Real registaram as médias mais baixas, com oito e 12 contactos por anúncio, respetivamente.

Comparando com o segundo trimestre de 2025, a média de contactos por anúncio aumentou em nove capitais de distrito, diminuiu noutras nove e manteve-se estável em Beja e Bragança.

Coimbra foi a cidade que registou a maior subida da procura, com um crescimento de 153%, seguindo-se o Porto, com 146%, Lisboa, com 53%, e Braga, com 19%. Também Leiria (13%), Santarém (11%), Setúbal (8%) e Viana do Castelo (7%) registaram aumentos.

Em sentido contrário, Portalegre apresentou a maior quebra da procura, com uma redução de 84%, seguida do Funchal (-42%), Vila Real (-33%) e Faro (-23%). Também Ponta Delgada (-18%), Guarda (-14%) e Castelo Branco (-5%) registaram descidas.

Ao nível dos distritos e ilhas, Setúbal foi o território com maior média de contactos por anúncio, alcançando 34 contactos por casa, seguido por Lisboa e Santarém, ambos com 26, e pelo Porto, com 22.

No que diz respeito à evolução anual, Coimbra voltou a destacar-se, desta vez entre os distritos e ilhas, ao registar um aumento de 99% no número médio de contactos por anúncio. Seguiram-se o Porto, com um crescimento de 90%, Lisboa (36%), Setúbal (16%) e Viana do Castelo (15%).

As maiores reduções da procura verificaram-se em Portalegre (-46%), na ilha da Madeira (-38%) e em Vila Real (-19%).

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