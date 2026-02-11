Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Câmara de Coimbra avançou esta quarta-feira com nova zona de evacuação entre São João do Campo e São Martinho de Árvore, revelou a presidente do município, que admitiu que continua a haver a possibilidade de outras ruturas no rio além da ocorrida.

A nova zona de evacuação abrange pontos de São Martinho de Árvore, Quimbres (São Silvestre) e São João do Campo, com a Escola de São Silvestre já preparada para receber população que possa ter de ser retirada da região noroeste do concelho, próxima da fronteira com Montemor-o-Velho, disse a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, em conferência de imprensa.

O briefing também contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e da ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho.

A nova zona surge após ter rebentado esta quarta-feira um dique na margem direita do Mondego. O município já tinha avançado na terça-feira com a retirada preventiva de pessoas de Ribeira de Frades, Taveiro, Ameal, Arzila e São Martinho do Bispo, zonas mais densamente povoadas, de cota baixa e situadas na margem esquerda do rio (além de Conraria e Cabouco, a montante da ponte-açude).

Apesar desse rebentamento, a evacuação não resulta desse acontecimento, mas “sobretudo por o rio velho [do Mondego] já estar também a inundar nessas zonas”, esclareceu a autarca. Ana Abrunhosa admitiu que continua a haver “a possibilidade de outras ruturas” nas margens do Mondego, sobretudo face às condições climatéricas adversas que poderão sentir-se de quinta-feira para sexta-feira.

“Vamos manter esta situação de prevenção, nós vamos manter estas zonas evacuadas e, portanto, vamos manter as pessoas daqueles três lares no [pavilhão] Mário Mexia, com todo o conforto, com toda a tranquilidade e vamos manter as outras zonas de concentração e apoio à população”, afirmou.

Além da nova zona de concentração, estão também definidas a Escola de Taveiro, a Escola Inês de Castro e a Casa do Povo de Ceira. Segundo Ana Abrunhosa, será feita nova conferência de imprensa no sábado e, até lá, serão mantidas “todas as medidas de proteção e de salvaguarda de pessoas e bens”, que se iniciaram na terça-feira, ao final da tarde.

“Pedimos-vos paciência. Nós sabemos que não é fácil, já passaram várias semanas, mas temos esperança que no sábado vos possamos dar boas notícias. Mas, não podemos facilitar. Nós não sabemos se o dique vai rebentar noutros sítios”, salientou.

A autarca lembrou que o rebentamento do dique que ocorreu esta quarta-feira era uma possibilidade prevista desde terça-feira pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), pelo que foi feito um trabalho preventivo. A presidente da Câmara de Coimbra realçou ainda que não sentiu falta da presença do Governo ou de meios, salientando que o Exército e a Marinha (por via dos fuzileiros) procuraram o município e chegaram ao concelho, de forma proativa — sem pedido da autarquia.

“Eles estão no terreno juntamente com os bombeiros, juntamente com a PSP, com a GNR e com os nossos presidentes de junta, naturalmente. E, portanto, Coimbra só tem uma palavra a dizer: muito obrigada a todos e continuaremos a estar presentes”, disse Ana Abrunhosa, que deixou ainda um agradecimento à APA e ministra do Ambiente pelo trabalho feito na gestão da bacia do Mondego ao longo destes dias críticos.

