O canal entre a Portagem e Coimbra-B deverá estar concluído em meados de agosto e "em condições para operar", disse o gestor do empreendimento do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) e engenheiro da Infraestruturas de Portugal (IP), Duarte Miguel, que falava numa sessão de esclarecimento da Metro Mondego em Serpins, no concelho da Lousã.

Além do arranque da operação até à estação ferroviária, também em agosto deve começar uma operação parcial na linha do hospital, entre a estação Aeminium, junto ao rio Mondego, e a Praça da República, acrescentou o responsável.

O restante troço dessa linha, que serve Celas, os Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) e Hospital Pediátrico, vai "acabar mais tarde", notou Duarte Miguel.

Apesar de previamente haver a expectativa de todo o SMM poder estar concluído este ano, o responsável da IP afirmou que a restante linha do hospital só irá estar pronta "no final do primeiro trimestre" de 2027. "A partir dessa altura, haverá condições para entregar todo o canal para operação", que é assegurada pela Metro Mondego, disse.

O SMM serve Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã, com autocarros elétricos (metrobus) em via dedicada, dispondo de uma operação suburbana (entre os três concelhos) e uma operação urbana na cidade de Coimbra.

O sistema arrancou, numa primeira fase, num pequeno troço citadino entre Vale das Flores e Portagem e, em dezembro de 2025, a ligação que serve Lousã e Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra.

O Ministério das Infraestruturas e Habitação, gestora do projeto, estima que o SMM seja utilizado por 13 milhões de pessoas por ano, depois de um investimento de 220 milhões de euros, suportado pelo Orçamento do Estado e fundos comunitários.

