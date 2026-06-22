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O município liderado por Ana Abrunhosa (PS/Livre/PAN) realça, no documento, a “excecional atenção, dedicação e compromisso que dedicou a Coimbra e ao Baixo Mondego num dos momentos mais difíceis da sua história recente”, dando a Maria da Graça Carvalho o título de cidadã honorária de Coimbra.

A proposta, que foi votada na globalidade, incluindo distinções a outras personalidades, foi aprovada em reunião do executivo de esta segunda-feira com uma abstenção do vereador da Iniciativa Liberal, Celso Monteiro, que tinha inicialmente proposto a votação nome a nome.

A proposta da autarquia realça também o “acompanhamento permanente da situação” por parte da ministra do Ambiente do Governo liderado pela coligação AD (PSD/CDS-PP), assim como o “empenho demonstrado na concretização dos instrumentos de financiamento destinados à recuperação dos danos causados pelas intempéries”.

O município vai também atribuir a medalha da cidade (grau ouro) a José Pimenta Machado, presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), pela “intervenção particularmente relevante” nas cheias do início deste ano.

O documento propunha inicialmente atribuir a medalha da cidade (grau ouro) ao reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, com Ana Abrunhosa, no decorrer da discussão do ponto, a dar nota de que a mesma distinção seria também entregue aos anteriores reitores João Gabriel Silva e Fernando Seabra Santos.

O mesmo galardão será entregue à presidente da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Coimbra, Helena Albuquerque, e a João Marrana, que liderou a Metro Mondego entre 2019 e o início de 2026.

O município atribui ainda a medalha da cidade a Isabel Damasceno, ex-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (e vogal quando Ana Abrunhosa liderava aquela entidade) e a Paulo Trincão, diretor do Exploratório e cabeça de lista da coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN) à União de Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas nas últimas eleições.

A título póstumo, a autarquia atribui a medalha da cidade ao antigo presidente da Plural Miguel Silvestre, e ao antigo vice-reitor da Universidade de Coimbra Vítor Murtinho.

Já o responsável pela pastelaria Vasco da Gama e pela Praxis, que recuperou as marcas de cervejas de Coimbra Topázio e Onyx, Arnaldo Baptista, irá receber a medalha de mérito empresarial (grau ouro).

As medalhas são tradicionalmente entregues no Dia da Cidade, que decorre a 4 de julho.

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