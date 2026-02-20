Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O cofundador da Asos, Quentin Griffiths, morreu depois de cair de um edifício de 18 andares na cidade balnear de Pattaya, na Tailândia, escreve o The Guardian.

De acordo com a polícia de Pattaya, os agentes foram chamados no dia 9 de fevereiro, após um homem ter sido encontrado morto na sequência de uma queda de um condomínio situado naquela cidade da costa leste do Golfo da Tailândia.

Griffiths, de 58 anos e titular de passaporte britânico, estava sozinho no momento da queda, segundo as autoridades.

A autópsia realizada ao corpo não encontrou quaisquer indícios de intervenção criminosa. As autoridades referiram igualmente que não havia sinais de arrombamento no apartamento, afastando, para já, suspeitas de crime.

Quentin Griffiths foi uma das figuras fundadoras da retalhista de moda online Asos, criada em Londres no ano 2000. A empresa nasceu da parceria entre Griffiths e Nick Robertson, bisneto do fundador da marca de fatos Austin Reed. Inicialmente lançada sob a designação “As Seen on Screen”, a empresa adotou, em 2002, o acrónimo Asos, nome pelo qual se tornaria conhecida internacionalmente.

Ao longo dos anos, a Asos cresceu até se tornar uma das maiores retalhistas de moda online a nível mundial. As suas criações foram usadas por várias figuras públicas de destaque, entre as quais a cantora Rihanna e a ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama. Griffiths deixou a empresa em 2005, cinco anos após a sua fundação.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.