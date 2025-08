No passado domingo, 27 de julho, um utilizador do TikTok fez com que todos pensassem que uma família de coelhos saltou para um trampolim a meio da noite.

Os coelhos são exímios saltadores, mas neste caso foi a IA a dar o impulso para estes saltos. O vídeo original tem mais de 210 milhões de visualizações e comentários de todas as partes. "Esta é a primeira IA que me apanhou", escreveu um comentador com quase 700 mil gostos, outro diz sentir-se "enganado".

"Vou ser 100% honesto, achei real e cativante", escreveu, antes de acrescentar noutra publicação: "Enviei para a minha irmã e tudo. Sinto-me como uma mulher de 50 anos no Facebook".

Este vídeo, embora possivelmente o mais credível, está longe de ser o único de um animal gerado por IA a tornar-se viral. São vários os que aparecem outros animais e saltarem num trampolim, sempre à noite. Se não quiser voltar a ser enganado, veja os detalhes: "Os animais saltam poucas vezes antes de pararem, olhem para os pormenores de sombras e os gestos faciais", diz um especialista em IA.