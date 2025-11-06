Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em causa estão os cartazes com as frases “Isto não é o Bangladesh” e “Os ciganos têm de cumprir a lei”, que motivaram várias queixas por alegado discurso discriminatório.

Em resposta enviada ao JN, a CNE esclareceu que não encontrou fundamento para considerar os cartazes uma infração à lei eleitoral. Ainda assim, o organismo sublinhou que continuará a encaminhar para o Ministério Público todas as queixas que receba relacionadas com este caso.

Recorde-se que na semana passada, o porta-voz da CNE, André Wemans, afirmou terem sido recebidas dezenas de queixas contra os cartazes, denunciando mensagens políticas xenófobas e de apelo ao racismo.

"A nossa obrigação, sendo isso crimes públicos, e tendo chegado a queixa, é sempre passar estas queixas para o Ministério Público", disse, na altura.

Lembra-se que na semana passada em declarações ao 24notícias, o constitucionalista Miguel Prata Roque considerou que a campanha pode configurar uma violação da Constituição e acusou o líder do Chega de recorrer à candidatura presidencial para se esconder atrás de mensagens de teor fascista e racista.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.