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A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alerta para o aumento de situações de fraude e burla associadas a alegadas oportunidades de investimento no mercado de capitais.

Segundo a CMVM, os burlões procuram frequentemente estabelecer um contacto direto com as pessoas visadas, aproveitando a falta de informação ou de experiência em matérias financeiras. Os contactos podem ser feitos por telefone, SMS, WhatsApp, e-mail ou através de redes sociais como Facebook, Instagram, YouTube e TikTok.

As propostas apresentadas são, muitas vezes, aparentemente muito atrativas. Para conquistar a confiança das vítimas, os autores das burlas recorrem a uma linguagem cuidada e apresentam-se como pessoas conhecedoras dos produtos e dos mercados financeiros, alegando querer ajudar.

Entre os sinais de alerta identificados pela CMVM está a tentativa de criar uma relação de confiança através de conversas, apresentações ou demonstrações. Os burlões podem ainda apresentar-se como amigos, familiares afastados, vizinhos ou representantes de entidades conhecidas.

Outro dos sinais é a pressão para que a pessoa tome uma decisão rapidamente, sem tempo para refletir ou consultar familiares, amigos ou profissionais. A promessa de ganhos elevados e sem risco deve também ser encarada com desconfiança, tal como a utilização de linguagem técnica para conferir uma aparência de seriedade ao alegado investimento.

A CMVM alerta ainda para as tentativas de afastar as vítimas de pessoas que possam ajudá-las ou alertá-las para uma eventual fraude.

Vídeos e notícias falsas usados nas burlas

Os contactos fraudulentos são frequentemente acompanhados por campanhas de publicidade que incluem vídeos, notícias e outros conteúdos falsos. Estes materiais podem utilizar de forma abusiva o nome e a imagem de personalidades públicas ou de instituições reconhecidas.

A Comissão alerta que o recurso a novas tecnologias, incluindo a Inteligência Artificial, facilita a propagação destes esquemas.

Por isso, a CMVM recomenda que não seja assumida a autenticidade de vídeos, notícias, entrevistas ou outros conteúdos divulgados nas redes sociais apenas pelo facto de apresentarem personalidades conhecidas ou instituições oficiais, incluindo a própria CMVM.

A entidade aconselha ainda a desconfiar de ofertas que prometam rendimentos elevados ou garantidos, sobretudo quando surgem através de redes sociais ou de contactos não solicitados. Sublinha também que não se deve tomar uma decisão sob pressão e sem possibilidade de consultar alguém de confiança.

A CMVM esclarece que nunca contacta investidores através da aplicação WhatsApp. Os contactos legítimos são exclusivamente efetuados através de remetentes com o domínio “@cmvm.pt”, embora a entidade alerte para a existência de domínios muito semelhantes que podem ser utilizados para tentar enganar as vítimas.

CMVM deixa recomendações

Perante um contacto suspeito, a CMVM aconselha a não descarregar anexos, aceder a links ou clicar em publicidade. Também não deve ser permitido o acesso remoto ao telemóvel ou computador através de aplicações de partilha de dados ou do ecrã.

A entidade recomenda ainda que nunca sejam fornecidas credenciais de acesso a contas bancárias ou dados pessoais, nem sejam transferidos valores para uma alegada recuperação de investimentos anteriormente realizados.

Também devem ser recusados pedidos de transferência destinados ao pagamento de supostas comissões, seguros, impostos ou outras despesas administrativas. A CMVM aconselha igualmente a não depositar fundos nem investir em produtos apresentados por contactos que não tenham sido verificados.

Antes de realizar qualquer investimento, a entidade recomenda a confirmação de que a empresa que apresenta a oportunidade está autorizada a exercer atividade em Portugal. Para isso, deve ser consultada a lista de intermediários financeiros autorizados a prestar serviços em Portugal disponibilizada pela CMVM.

A Comissão aconselha ainda a verificar, através dos seus portais institucionais e do Portal do Investidor, a veracidade das informações partilhadas, incluindo alegadas notícias divulgadas por meios de comunicação social.

Quem receber contactos ou solicitações fraudulentas pode contactar a CMVM através da Linha de Apoio ao Investidor, pelo número 800 205 339, ou através do endereço de e-mail investidor@cmvm.pt.

A CMVM salienta, contudo, que este contacto não substitui a necessidade de apresentar uma denúncia junto das autoridades competentes para a investigação e repressão de eventuais ilícitos criminais.

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