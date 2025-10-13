Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a CMVM, a Câmbio Global não cumpre os requisitos legais previstos no artigo 295.º do Código dos Valores Mobiliários e não possui qualquer autorização para realizar publicidade ou prospeção de clientes com vista à celebração de contratos de intermediação financeira.

O regulador alerta os investidores para que verifiquem sempre se a entidade com a qual pretendem negociar instrumentos financeiros está legalmente habilitada a operar em Portugal, através das listas oficiais de entidades autorizadas disponibilizadas no site da CMVM.

Além disso, a CMVM mantém uma listagem atualizada de alertas e avisos dirigidos ao público, onde constam entidades que operam sem autorização em Portugal ou que apresentam riscos para investidores.

Todas as pessoas ou entidades que tenham estabelecido qualquer relação comercial com a Câmbio Global podem contactar a CMVM através da linha verde 800 205 339 ou pelo e-mail cmvm@cmvm.pt para obter esclarecimentos adicionais.



