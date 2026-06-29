Ao aderir ao CLUBIS, passa a ter acesso a benefícios exclusivos desde combustíveis, eletricidade, telecomunicações, seguros, viagens, manutenção automóvel e muito mais para além de gás. E há um detalhe importante: a adesão é totalmente gratuita e nem precisa de ser cliente da Rubis Gás.

Seja para tratar do carro, planear as próximas férias ou reduzir os custos com eletricidade, gás ou seguros, o CLUBIS dá-lhe acesso a condições vantajosas através de uma rede sólida de parceiros. Tudo isto com a simplicidade de um único cartão.

Com o cartão CLUBIS tem acesso a benefícios em grandes marcas, como Iberdrola, Portinsurance, Prosegur Alarms, Glassdrive, Euromaster, Red Service, Magneti Marelli e HolidayStore.



Além disso, o programa está em crescimento, com novas parcerias e mais oportunidades de poupança a serem acrescentadas — sempre com o foco em facilitar a sua vida.

Como aderir? É simples e rápido: pode pedir o seu cartão online em https://www.rubisgas.pt/clubis ou junto de um revendedor Rubis Gás aderente. Depois é só começar a usufruir dos benefícios e vantagens CLUBIS.

Adira ao CLUBIS e comece a poupar no seu dia a dia.

Aqui poupa-se, aqui há CLUBIS.