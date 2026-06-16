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Vários clientes Santander já receberam uma mensagem que diz: "novo dispositivo foi adicionado à sua conta. Se voce nao reconhece Aceda imediatamente: contatoespecializadoseg.com/pt/"

A mensagem é fraudulenta e pode gerar confusão uma vez que simula chegar através do canal oficial do banco e na sequência de outras mensagens enviadas pela instituição, trata-se de um caso de spoofing mecanismo em que terceiros falsificam o identificador do remetente para fazer a mensagem parecer legítima

Clientes Santander estão a receber mensagem fraudulenta pelo canal oficial do banco
Clientes Santander estão a receber mensagem fraudulenta pelo canal oficial do banco créditos: MadreMedia

O Santander já tem conhecimento depois de vários clientes terem reportado a mensagem e pede aos clientes que não abram o link, reforça ainda que o banco nunca pede dados pessoais através de mensagem ou chamada.

"Tenho uma chamada sua". "Não fui eu que liguei". Centenas de pessoas relatam chamadas "fantasma". Autoridades explicam fenómeno de spoofing de números pessoais
"Tenho uma chamada sua". "Não fui eu que liguei". Centenas de pessoas relatam chamadas "fantasma". Autoridades explicam fenómeno de spoofing de números pessoais
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O spoofing tem sido uma prática crescente em Portugal, e o 24notícias já tinha falado com as PSP para explicar o fenómeno e como agir numa altura em que centenas de pessoas em Portugal têm sido surpreendidas por uma situação invulgar: depois de receberem chamadas de números nacionais perfeitamente normais , ao devolverem a chamada, são informadas de que a pessoa do outro lado nunca tentou qualquer contacto. O cenário gera perplexidade, desconfiança e, nalguns casos, tensão entre desconhecidos que, afinal, são ambos vítimas do mesmo fenómeno.

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