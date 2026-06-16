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Vários clientes Santander já receberam uma mensagem que diz: "novo dispositivo foi adicionado à sua conta. Se voce nao reconhece Aceda imediatamente: contatoespecializadoseg.com/pt/"

A mensagem é fraudulenta e pode gerar confusão uma vez que simula chegar através do canal oficial do banco e na sequência de outras mensagens enviadas pela instituição, trata-se de um caso de spoofing mecanismo em que terceiros falsificam o identificador do remetente para fazer a mensagem parecer legítima

Clientes Santander estão a receber mensagem fraudulenta pelo canal oficial do banco créditos: MadreMedia

O Santander já tem conhecimento depois de vários clientes terem reportado a mensagem e pede aos clientes que não abram o link, reforça ainda que o banco nunca pede dados pessoais através de mensagem ou chamada.

O spoofing tem sido uma prática crescente em Portugal, e o 24notícias já tinha falado com as PSP para explicar o fenómeno e como agir numa altura em que centenas de pessoas em Portugal têm sido surpreendidas por uma situação invulgar: depois de receberem chamadas de números nacionais perfeitamente normais , ao devolverem a chamada, são informadas de que a pessoa do outro lado nunca tentou qualquer contacto. O cenário gera perplexidade, desconfiança e, nalguns casos, tensão entre desconhecidos que, afinal, são ambos vítimas do mesmo fenómeno.